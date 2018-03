Τραγωδία στην Κολομβία: Συγκινητικό «αντίο» του Νταβίντ Λουίζ σε παιδικό του φίλο (photo)

Saber que um dia tive o prazer de te conhecer e te ter como irmãozinho mais novo, depois perder contato por cada um seguir seu caminho e hoje acordar e saber que vc já não está entre nós ,com essa notícia que parte os corações pelo mundo todo, não dá pra acreditar ! Que Deus possa confortar tua família , amigos e todas as famílias envolvidas Tbm! Fico com essa imagem guardada como sempre tive de um garoto puro e sonhador! Que Deus o tenha irmão!! Orando por todos ! #RIP #ArthurMaia

A photo posted by David Luiz (@davidluiz_4) on Nov 29, 2016 at 4:10am PST