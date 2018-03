Τα βραβεία marketing της UEFA

Νικήτριες Ομοσπονδίες, ανά κατηγορία, αναδείχτηκαν οι:

Best women’s football marketing campaign

Νικήτρια: Αγγλία

Τίτλος project: A League of our Own

Σύντομη περιγραφή: To 2011 δημιουργήθηκε η Super League Γυναικών, ωστόσο στους αγώνες παρατηρήθηκε χαμηλός μέσος όρος προσέλευσης θεατών. Η καμπάνια A League of Our Own, που στόχευε σε κορίτσια τα οποία παίζουν ποδόσφαιρο, αύξησε κατά 40% την προσέλευση και εφέτος αναμένεται να τη διπλασιάσει.

Best fan engagement campaign

Νικήτρια: Βόρεια Ιρλανδία

Τίτλος project: Dare to Dream

Σύντομη περιγραφή: Επ’ ευκαιρία της πρόκρισης της Ιρλανδίας στο EURO 2016, διενεργήθηκε έρευνα, βάσει της οποίας αποδείχτηκε ότι το 71% των Ιρλανδών πίστευαν ότι αυτή η πρόκριση μπορεί να τους ενώσει. Το εύρημα επιβεβαιώθηκε μέσω της καμπάνιας Dare to Dream, που καλούσε τον κόσμο να στείλει σχετικές προσωπικές φωτογραφίες, οι οποίες αναρτήθηκαν στους τόπους καταγωγής των παικτών.

Best Brand Activation

Νικήτρια: Πορτογαλία

Τίτλος project: We are not 11, we are 11 millions

Σύντομη περιγραφή: Επρόκειτο για μία καμπάνια, που καλούσε τους όπου γης Πορτογάλους να στηρίξουν την Εθνική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και να αντιληφθούν ότι η πιθανή κατάκτηση του τροπαίου δεν αφορά μόνο την ομάδα, αλλά και τους ίδιους.

Best Grassroots Marketing Campaign

Νικήτρια: Φινλανδία

Τίτλος Project: Using FRM to grow participation

Σύντομη περιγραφή: Τόνωση της συμμετοχικότητας και εγγραφής νέων παικτών, μέσω χρήσης συστήματος ενοποίησης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων φιλάθλων, ακαδημιών και δελτίων και αποστολής στοχευόμενης/προσωποποιημένης καμπάνιας emails με δυναμικό περιεχόμενο.

Best Commercial Partnership

Νικήτρια: Πολωνία

Τίτλος Project: Licensing Programme

Σύντομη περιγραφή: Ανάδειξη της εικόνας και δραστηριοποίησης της Πολωνικής Ομοσπονδίας και της Εθνικής Ομάδας, μέσω δημιουργίας και υλοποίησης 2ετούς προγράμματος παραγωγής και διάθεσης 250 αυθεντικών, αναμνηστικών ειδών για τους φιλάθλους, με ενιαίο design και φιλοσοφία, σημειώνοντας 11.000.000 συνολικές πωλήσεις.