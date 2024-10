Εθνική Ελλάδας: Άνοδος στη βαθμολογία της FIFA - Τι σημαίνει για την κλήρωση του Μουντιάλ

Με τον καλύτερο τρόπο συνέχισε τις υποχρεώσεις της στον Β’ όμιλο της League B του Nations League η Εθνική Ελλάδας.

Υπό τη «σκιά» του αιφνίδιου θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ, το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» πραγματοποίησε δύο εξαιρετικές εμφανίσεις και πήρε ισάριθμες νίκες, αρχικά επί της Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ (2-1) και εν συνεχεία, την Κυριακή (13/10) κόντρα στην Ιρλανδία (2-0) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τα δύο νικηφόρα αποτελέσματα προκάλεσαν την άνοδο της εθνικής ομάδας στην ειδική βαθμολογία της FIFA. Πλέον, η «γαλανόλευκη» φιγουράρει στην 20η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων και αύξησε τη διαφορά από τις θέσεις που είναι εκτός 24άδας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως η Εθνική Ελλάδας θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης για το Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Έτσι, θα έχει έναν μόνο πιο δυνατό αντίπαλο – πάντα σε θεωρητικό επίπεδο – στην προσπάθειά της να «παλέψει» για την πρωτιά στον όμιλο και την απ’ ευθείας πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτή θα είναι η πρώτη… ευκαιρία για το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» αναφορικά με την πρόκριση στο Μουντιάλ, μια και η δεύτερη θα… έρθει σε περίπτωση που πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο του Nations League, που θα της δώσει το «εισιτήριο» για τα play offs με ομάδα που θα τερματίσει στην δεύτερη θέση των ομίλων των προκριματικών.

Greece ?? climbed 2 more places tonight, overtaking SVK ?? and ROU ??.



Norway ?? fell behind CZE ??, while Slovenia ?? jumped over SCO ???????.



Next matchday we have a direct clash Slovenia ?? v Norway ?? for Pot 2! pic.twitter.com/4O87xqKNNT