Κολομβία: Συγκλονιστικό - Λύγισε ο πατέρας του Λουίς Ντίας μετά το νικητήριο γκολ στη Βραζιλία (vid)

Οι «καφετέρος» μπόρεσαν να σημειώσουν μία τεράστια ανατροπή κόντρα στους Βραζιλιάνους, στο πλαίσιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λουίς Ντίας.

Ο άσος της Λίβερπουλ έδωσε κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση της εθνικής ομάδας της χώρας του και στις εξέδρες βρέθηκε ο πατέρας του, λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της ομηρίας του και την απελευθέρωσή του.

Μάλιστα, μόλις ο Λουίς Ντίας «έγραψε» το 2-1 για την Κολομβία, ο τηλεοπτικός φακός «έπιασε» τον πατέρα του να ξεσπάει σε λυγμούς.

Luis Díaz scored a brace in Colombia’s comeback win against Brazil.



His father who was recently rescued from kidnappers in Colombia was in attendance. This is how he reacted when his son hit the game winner in Barranquilla ?? ?pic.twitter.com/mnqoGtqmhx