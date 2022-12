Μουντιάλ 2022 – Φιέστα χωρίς αλκοόλ δεν γίνεται: «Φέραμε τις μπύρες»!

Η εκ των χορηγών του Παγκοσμίου Κυπέλλου δημοσίευσε ένα βίντεο από τους πανηγυρισμούς των Αργεντίνων που έχουν βγει στους δρόμους περιμένοντας τους Πρωταθλητές, στο οποίο φαίνεται ένα κοντέινερ με μπύρες!

Μάλιστα υπενθυμίζουμε πως η Budweiser μετά την απαγόρευση δήλωσε πως τα αποθέματα που είχαν φτάσει στο Κατάρ θα πήγαιναν στην Πρωταθλήτρια ομάδα.

Operation #BringHomeTheBud is under way... ? ?



But where will the beer end up, ?? or ?? ? #BudweiserWorldCup #Budweiser #YoursToTake pic.twitter.com/i6fUlxTQYx