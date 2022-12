Μουντιάλ 2022 – Το μήνυμα αγάπης της FIFA: «Για ποιον το κάνουν αυτό»

Twitter: FIFA

Η δύναμη που δίνουν οι οικογένειες των παικτών στους μεγάλους πρωταγωνιστές του Μουντιάλ είναι η «αιτία» να πασχίζουν να τα καταφέρουν όπως αναφέρει η FIFA με ανάρτησή της στο Twitter.

Ο Γάλλος, Ολιβιέ Ζιρού, ο Βέλγος, Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο αρχηγός της Σενεγάλης, Καλιντού Κουλιμπαλί και ο Κροάτης, Μαρσέλο Μπρόζοβιτς μαζί με τα παιδιά τους είναι οι πρωταγωνιστές της παρακάτω δημοσίευσης:

Who they do it for ❤️ pic.twitter.com/QR0qA7O9Z2 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 15, 2022

Ενώ ας μην ξεχνάμε πως οι μεγαλύτεροι... φαν όλων των «αστεριών» βρίσκονται πάντα στο πλευρό των αγαπημένων τους «μπαμπάδων» και αυτή τη φορά βρέθηκαν στις εξέδρες των γηπέδων του Κατάρ, με τις οικογένειες του Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά και πολλών άλλων ποδοσφαιριστών να έχουν «συλληφθεί» από τους φωτογραφικούς φακούς.

Leo Messi’s family with max vibes after the big win! pic.twitter.com/B9YJzj8dRO — Leo Messi ? (@WeAreMessi) December 14, 2022

Μάλιστα οι κάμερες στις πρώτες αγωνιστικές του Μουντιάλ του Κατάρ μας χάρισαν ένα ακόμη όμορφο στιγμιότυπο καθώς «έπιασαν» τον Αυστραλό, Μίτσελ Ντιουκ να αφιερώνει το γκολ στον γιο του που καθόταν στις κερκίδες.

Συγκεκριμένα ο 31χρονος επιθετικός της Αυστραλίας στο 23ο λεπτό του αγώνα με κεφαλιά από σέντρα του Γκούντγουϊν, άνοιξε το σκορ για τα «καγκουρό» και στη συνέχεια πανηγύρισε το γκολ, κόντρα στην Τυνησία σχηματίζοντας με τα χέρια του το γράμμα «J» αφιερώνοντάς το στον γιο του, ο οποίος καθόταν στην κερκίδα.

This is the first time in 18 World Cup games that Australia have led at half-time. #TUNAUS #Qatar2022 pic.twitter.com/4QRdCnAuQo — Football24/7 (@foet247europa) November 26, 2022

Δείτε εδώ το όμορφο βίντεο.