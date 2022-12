Μουντιάλ 2022: Μασάει «σίδερα» για τον τελικό και ο Άνχελ Ντι Μαρία: «Εξωγήινος και ιδιοφυΐα ο Μέσι»

Ο έμπειρος επιθετικός ξεπέρασε τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετώπιζε τις τελευταίες ημέρες και προστέθηκε ξανά ως «όπλο» στη φαρέτρα του Λιονέλ Σκαλόνι, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ. Ο πιστός «στρατιώτης» της «αλμπισελέστε» Άνχελ Ντι Μαρία όπως και άπαντες στο στρατόπεδο της Αργεντινής θέλουν να σπρώξουν την αγαπημένη τους εθνική στην κατάκτηση του 3ου της Παγκοσμίου Κυπέλλου και τον «στρατηγό» τους, Λιονέλ Μέσι στην απόλυτη καταξίωση και επίτευξη του μεγαλύτερου ονείρου του: να οδηγήσει στην Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου στον «τελευταίο του χορό».

Ο Σκαλόνι πάντως με βάση το ρεπορτάζ από την Αργεντινή δεν αναμένεται να ξεκινήσει τον Ντι Μαρία, καθώς αναμένεται να προτιμήσει το δίδυμο στην επίθεση Μέσι – Άλβαρες που έχει αποδώσει και τα 9 από τα 11 γκολ της ομάδας στο Μουντιάλ του Κατάρ!

Ο Άνχελ Ντι Μαρία αποθεώνοντας τον ευφυή αρχηγό της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι είχε αναφέρει:

«Είναι ευκαιρία να παίζεις μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, τον εξωγήινο, την ιδιοφυΐα. Το πιο διασκεδαστικό που είχα να κάνω είναι να παίζω ποδόσφαιρο. Το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να τρέξω στο κενό. Άρχιζα να τρέχω και η μπάλα έφτανε στα πόδια μου. Σαν μαγεία»!

'The opportunity to play with Leo Messi, the extraterrestrial, the genius. The most fun I’ve ever had playing football. All I had to do was run into space. I would start running, and the ball would arrive at my feet. Like magic.'



