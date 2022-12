Μουντιάλ 2022: Μυθικό ρεκόρ απόψε για τον Λιονέλ Μέσι - Το 10 τα... 1000άζει! (video)

Η Αργεντινή απόψε στις 9μ.μ. θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία στο στάδιο «Αχμάντ Μπιν Αλί» του Αλ Ραγιάν, στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και για μία ακόμη φορά όλα τα φώτα -όπως και οι αντίπαλες άμυνες- θα είναι στραμμένα πάνω στον Αργεντίνο σούπερ σταρ.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» -ο οποίος δεν έχει αποκλειστεί ποτέ από τη φάση των ομίλων σε οποιαδήποτε διοργάνωση έχει συμμετάσχει είτε με την φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του είτε με φανέλα συλλόγου- συμπληρώνει έναν «μαγικό» αριθμό, καθώς θα συμπληρώσει 1000 παιχνίδια στην καριέρα του.

Μάλιστα το θρυλικό ρεκόρ του «Λέο» αφορά μόνο ματς σε επίσημες διοργανώσεις με τους συλλόγους που έχει αγωνιστεί -με την Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν σε επίσημες διοργανώσεις, αλλά και αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας της Αργεντινής- χωρίς να υπολογίζονται ούτε καν παιχνίδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα της Αργεντινής «Ole».

Συγκεκριμένα ο GOAT έχει αγωνιστεί σε 778 αναμετρήσεις με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, 53 με την Παρί Σεν Ζερμέν και 168 ματς με την «αλμπισελέστε», το άθροισμα των οποίων δίνει 999. Ενώ το λεπτό που θα ξεκινήσει η «μονομαχία» της Αργεντινής με την Αυστραλία για τους «16», ο Μέσι θα φτάσει τους 1000!

Ο Λιονέλ Μέσι στο παιχνίδι με την Πολωνία ξεπέρασε τον Ντιέγκο Μαραντόνα ως ο Αργεντινός με τους περισσότερους αγώνες, 22, σε τελική φάση Μουντιάλ και σήμερα θα παίξει τον 23ο του αγώνα, ο οποίος θα είναι και ο 1.000ός στην πλούσια καριέρα του!

Στόχος του είναι να πανηγυρίσει αυτό το ρεκόρ, οδηγώντας παράλληλα την Αργεντινή ξανά στα προημιτελικά, όπως συνέβη σε τρία από τα τέσσερα Μουντιάλ, στα οποία έχει ήδη παίξει: στη Γερμανία το 2006, στη Νότια Αφρική το 2010 και στη Βραζιλία το 2014, καθώς η μόνη φορά που δεν συνέβη αυτό ήταν στη Ρωσία το 2018.

Ο μόνος Αργεντινός που έχει ξεπεράσει τα 1000 ματς είναι ο Χαβιέρ Ζανέτι, ο οποίος έφτασε τους 1100 αγώνες, αποχωρώντας από την ενεργό δράση στα 40 του χρόνια. Ενώ σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν οι Πίτερ Σίλτον, Ροζέριο Σένι, Ίκερ Κασίγιας και Τζανλουίτζι Μπουφόν βρίσκονται επίσης σε αυτό το επίλεκτο «γκρουπ» των παικτών που ξεπέρασαν τα 1000 παιχνίδια, όπως και οι Ρομπέρτο Κάρλος, Τσάβι και Ραούλ.

Ο 35χρονος άσος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2023 με την Παρί Σεν Ζερμέν, με τα σενάρια να έχουν φουντώσει για τον επόμενο προορισμό του, με την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα να είναι το επικρατέστερο.

«Μια επιστροφή του Μέσι του χρόνου θα ήταν εφικτή για εμάς, από τη στιγμή που το συμβόλαιο του με την Παρί ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Είναι απόφαση του προπονητή. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα με τις εγγραφές των ποδοσφαιριστών στην La Liga το 2023», ανέφερε στις δηλώσεις του ο οικονομικός αντιπρόεδρος της «Μπάρτσα», Έντουαρντ Ρομέου.

Barcelona economic vice president Romeu on Leo Messi deal for June: “As it would be on a free, so surely it something that we can do. But it’d be a technical decision, anyways”. ??? #FCB



“There is salary margin, we made an effort this summer on salaries”@ReshadRahman_ pic.twitter.com/AdQbu6KeiE