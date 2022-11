Μουντιάλ 2022: Η αλήθεια για το γκολ του Φερνάντες - «Δεν ακούμπησε ο Κριστιάνο» (video)

Η Πορτογαλία κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 την Ουρουγουάη στο «Λουσαΐλ Ικόνικ» με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μπρούνο Φερνάντες και μία αγωνιστική πριν από το φινάλε του 8ου ομίλου «κλείδωσε» και μαθηματικά την πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ του Κατάρ. Ωστόσο το πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν για μία ακόμη φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος φέρεται να έχει συμμετοχή στο πρώτο γκολ του Φερνάντες στο 54’.

Μάλιστα η FIFA αρχικά χρέωσε το γκολ στον Ρονάλντο, αλλάζοντας λίγο αργότερα και αναφέροντας ως σκόρερ τον Μπρούνο Φερνάντες, αλλά έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα αναλύσει ξανά τη φάση.

Η Adidas όμως όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «The Athletic», με σχετική ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει:

«Στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ουρουγουάη, και μέσω της "Connected Ball Technology", μπορέσαμε να διαπιστώσουμε οριστικά ότι δεν υπήρχε επαφή μεταξύ του Κριστιάνο Ρονάλντο και της μπάλας όταν μπήκε το πρώτο γκολ. Καμία εξωτερική δύναμη δεν μετρήθηκε στην μπάλα σύμφωνα με τις μετρήσεις μας. Ο αισθητήρας μέσα στην μπάλα μας επιτρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς στην ανάλυσή μας».

Adidas has announced that their technology has enabled them to prove Cristiano Ronaldo “definitively made no contact” with the ball for Portugal’s opening goal against Uruguay. https://t.co/7YX9XVuTjn

Adidas has confirmed NO contact was made between the World Cup matchball and Cristiano Ronaldo, thanks to a 500Hz IMU sensor and Connected Ball Technology housed in Adidas’s Al Rihla used in the tournament. ???#Qatar2022 I #FIFAWorldCup | #WorldCupwithMicky pic.twitter.com/m0ucVStIv4