Live Chat Ουαλία-Ιράν 0-2 (Τελικό)

Η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2022 που διεξάγεται στο Κατάρ ανοίγει το μεσημέρι της Παρασκευής (25/11) στο «Ahmad Bin Ali Stadium», όπου στις 12:00 η Ουαλία θα αντιμετωπίσει το Ιράν για τον δεύτερο όμιλο του τουρνουά.

Οι Ουαλοί προέρχονται από την ισοπαλία (1-1) κόντρα στις ΗΠΑ, τη στιγμή που οι Πέρσες γνώρισαν βαριά ήττα 6-2 από την Αγγλία, στην πρεμιέρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η αναμέτρηση συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο νικητής θα κάνει μεγάλο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Γκάρεθ Μπέιλ είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, καθώς είναι στο αρχικό σχήμα του Ρομπ Πέιτζ και θα κάνει την 110η εμφάνισή του στην εθνική ομάδα της χώρας του, γίνεται ο ρέκορντμαν συμμετοχών, αφήνοντας πλέον στην δεύτερη θέση τον Κρις Γκάντερ, ο οποίος μένει στον πάγκο με 109 εμφανίσεις.

Συνοπτικά, στην ενδεκάδα της Ουαλίας μετέχουν οι: Χένεσεϊ, Γουίλιαμς, Ντέιβις, Μίφαμ, Ρόντον, Ρόμπερτς, Αμπαντού, Ράμσεϊ, Γουίλσον, Μπέιλ, Μουρ.

