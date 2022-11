Μουντιάλ 2022: Τέλος η διοργάνωση για Αλ Σαχρανί – Κόβει την ανάσα η ακτινογραφία του (photos+video)

Ο αμυντικός των Ασιατών ήταν ο μεγάλος άτυχος στην πιο ιστορική μέρα της εθνικής ομάδας της χώρας του στο Μουντιάλ 2022. Ο Γιασέρ Αλ Σαχρανί τραυματίστηκε σοβαρά λίγο πριν το ημίχρονο της αναμέτρησης με την Αργεντινή, όταν συγκρούστηκε με τον Αλ Οβάις, στην προσπάθεια του πορτιέρο των Σαουδάραβων να ανακόψει επίθεση των Λατινοαμερικάνων.

Ο 30χρονος αμυντικός έμεινε για αρκετά λεπτά πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί ο τραυματισμός του. Μάλιστα, ο παίκτης υποβλήθηκε σε επέμβαση και όπως έγινε γνωστό από την Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας θα χάσει το υπόλοιπο τουρνουά.

«Ο Γιασέρ Αλ-Σαχράνι υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση στον παγκρεατικό αδένα στο Νοσοκομείο της Εθνικής Φρουράς στο Ριάντ», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. Αυτό που προκαλεί τρόμο είναι η ακτινογραφία που έβγαλαν οι γιατροί και δείχνει τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

X-rays scan shows that Saudi Arabia’s player Yasser Al-Shahrani has suffered a fractured jaw and facial bones.Yasser need rapid surgery due to internal bleeding.Urgent order from the Saudi crown, aprivate jet transports Yasser to Germany for treatment.

Speedy recovery to him ?? pic.twitter.com/VMNAYtygoZ