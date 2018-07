Στον Μόντριτς η χρυσή μπάλα

Ο αρχηγός της -ηττημένης στον τελικό- Κροατίας παρέλαβε δακρυσμένος τη χρυσή μπάλα του Μουντιάλ από τα χέρια του Ρώσου Προέδρου, Βλάντιμιρ Πούτιν και δέχθηκε την παρηγορητική αγκαλιά της Προέδρου της Κροατίας Koλίντα Γκραμπάρ-Κιτάροβιτς, που βρέθηκε και αυτή στο πόντιουμ των απονομών (φορώντας μάλιστα τη φανέλα της «χρβάτσκα»), δίπλα στον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν και τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Η θριαμβεύτρια Γαλλία αρκέστηκε σε ατομικό επίπεδο στα βραβείο για τον καλύτερο νέο παίκτη της διοργάνωσης, που φυσικά κατέκτησε ο Κιλιάν Μπαπέ. Οι άλλες δύο προσωπικές διακρίσεις πήγαν στους δύο ηττημένους των ημιτελικών, καθώς ο Βέλγος Τιμπό Κουρτουά αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας και ο Αγγλος Χάρι Κέιν πρώτος σκόρερ με έξι γκολ.

Οι απονομές των μεταλλίων σε νικητές και φιναλίστ έγιναν υπό καταρρακτώδη βροχή που ξέσπασε ξαφνικά στη Μόσχα και έκανε... μούσκεμα τους επισήμους, ενώ ακολούθησε η παράδοση του τροπαίου από τον Τζάνι Ινφαντίνο στον αρχηγό των «τρικολόρ», Ούγκο Γιορίς.

