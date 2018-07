15 διάσημοι Άγγλοι ρίχνουν ΑΝΕΛΕΗΤΟ ΚΡΑΞΙΜΟ στην Εθνική τους

Σας τα είχαμε πει. Δεν είναι λιοντάρια αυτά τα παιδιά. Γατάκια είναι. Χθες, στον ημιτελικό με την Κροατία, οι Άγγλοι ίσως έκαναν το χειρότερο παιχνίδι τους στο Μουντιάλ από το δεύτερο ημίχρονο και μετά. Θύμιζε γρανάζι μηχανής ρολογιού που έφυγε από την θέση του.

Ο Στέρλινγκ έκανε πάνω-κάτω σπριντ, ο Ράσφορντ γυρνούσε γύρω από τον εαυτό του, ο Στόουνς πήγαινε για μπάλα και κλωτσούσε τα πόδια του, ενώ ο Χάρι Κέιν απλά δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Last but not least, ο τεράστιος Τζόρνταν Χέντερσον, που πέρα από ένα σουτ που το έκανε για να διώξει κάτι περιστέρια, επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά ότι δεν είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης.

Διαβάστε περισσότερα στο Ratpack.gr