Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018: Ο Μπεν ζήτησε από τον Κέιν το τρόπαιο κι αυτός ανταποκρίθηκε!

Ο Μπεν υποβάλλεται εδώ και έξι εβδομάδες σε χημειοθεραπεία για όγκο στον εγκέφαλο και ο γιατρός του ανάρτησε στον λογαριασμό του στο twitter, την επιθυμία του μικρού να κατακτήσει η Αγγλία το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μάλιστα έγραψε πως «εμείς του κάναμε το χατίρι και του το φέραμε», εννοώντας ένα αντίγραφο του τροπαίου, το οποίο ο Μπεν παρέλαβε με μεγάλη χαρά και φωτογραφήθηκε μαζί του. Και στη συνέχεια, με ένα βίντεο που ανάρτησε και που έχει γίνει ήδη viral, ρώτησε τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας, αν μπορεί και αυτός να κάνει το ίδιο.

«Ο Μπεν μόλις ολοκλήρωσε την χημειοθεραπεία. Πριν την θεραπεία δεν μπορούσε να μιλήσει και να περπατήσει, ωστόσο ζήτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και εμείς του το φέραμε. Αγγλία και Χάρι Κέιν, μπορείτε κι εσείς να κάνετε το ίδιο;», ήταν το σχόλιο του γιατρού στο βιντεάκι.

Ο Χάρι Κέιν το είδε και αμέσως απάντησε: «Γειά σου Μπεν, είδα το βίντεο σου και αποτελείς μια έμπνευση. Συνέχισε να μάχεσαι και θα κάνουμε τα πάντα το Σάββατο για να κρατήσουμε το χαμόγελο στο πρόσωπό σου».

Ben has just completed his #radiotherapy for a #braintumour, he was unable to walk and talk before his treatment but a week ago he asked for the World Cup, so we delivered. @England and @HKane can you do the same? #cancer #threelions #ChildhoodCancer #nhs70 #Itscomminghome pic.twitter.com/En8TtKnVnG