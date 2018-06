Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018: Αυτά είναι τα παρατσούκλια των 32 ομάδων

Πάμε να δούμε αναλυτικά και ανά όμιλο τα παρατσούκλια κάθε ομάδας. Για να μην απορείτε όταν τους αποκαλούν έτσι οι τηλεπαρουσιαστές...

Όμιλος Α

Ρωσία: Sbornaya (Εθνική ομάδα) Σαουδική Αραβία: The Green Falcons (Τα πράσινα γεράκια) Αίγυπτος: El Phara’ena (Οι φαραώ) Ουρουγουάη: La Celeste (Η γαλάζια)

Όμιλος Β

Πορτογαλία: Selecção das Quinas (Εθνική ομάδα των πέντε ασπίδων) Ισπανία: La Furia Roja (Η κόκκινη μανία) Μαρόκο: Igrzamn n Atlasi (Τα λιοντάρια του Άτλαντα) Ιράν: Shirane Iran (Τα λιοντάρια του Ιράν)

Όμιλος Γ

Γαλλία: Les Bleus (Οι μπλε) - Κάποιοι τους αποκαλούν και τρικολόρ ή πετεινούς Αυστραλία: Socceroos (Συνδυασμός του soccer -ποδόσφαιρο- και του kangaroos -καγκουρό-) Περού: La Blanquirroja (Η ερυθρόλευκη) Δανία: Danish Dynamite (Δανέζικος δυναμίτης)

Όμιλος Δ

Αργεντινή: La Albiceleste (Η γαλανόλευκη) Ισλανδία: Strákarnir okkar (Τα αγόρια μας) Κροατία: Vatreni (Οι φλογεροί) Νιγηρία: Super Eagles (Υπεραετοί)

Όμιλος Ε

Βραζιλία: Seleção (Εθνική ομάδα) Ελβετία: Die Nati (Εθνική ομάδα) Κόστα Ρίκα: Los Ticos (Διαφορετική ονομασία για τους κατοίκους της χώρας) Σερβία: Оrlovi (Οι αετοί)

Όμιλος ΣΤ

Γερμανία: Die Mannschaft (Η ομάδα) Μεξικό: El Tri (Ο τρίχρωμος) Σουηδία: Blågult (Οι κυανοκίτρινοι) Νότιος Κορέα: Taegeuk Jeonsa (Πολεμιστές Taegeuk)

Όμιλος Ζ

Βέλγιο: De Rode Duivels (Οι κόκκινοι διάβολοι) Παναμάς: Los Canaleros (Οι άντρες του καναλιού) Τυνησία: The Eagles of Carthage (Οι αετοί της Καρχηδόνας) Αγγλία: The three Lions (Τα τρία λιοντάρια)

Όμιλος Η

Πολωνία: Biało-czerwoni (Οι ερυθρόλευκοι) Σενεγάλη: Les Lions de la Téranga (Τα λιοντάρια της Τερανγκά) Κολομβία: Los Cafeteros (Οι καλλιεργητές καφέ), La Tricolor (Η τρίχρωμη) Ιαπωνία: Samurai Blue (Μπλε σαμουράι)

