Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018: Μυθικό ποστάρισμα από Λίνεκερ για την Γερμανία!

Ο άνθρωπος που ξεστόμισε την περιβόητη ατάκα για τους Γερμανούς και την ικανότητά τους να τα καταφέρνουν όταν βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο «ξαναχτύπησε»!

«Tο ποδόσφαιρο είναι ένα απλό παιχνίδι, στο οποίο 22 παίκτες κυνηγούν μία μπάλα και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί» ήταν η φράση με την οποία ο Γκάρι Λίνεκερ έγραψε ιστορία, αλλά βλέποντας την επική ανατροπή της Γερμανίας επί της Σουηδίας και τελικό 2-1 στο 95' με το γκολ του Κρος την παρέφρασε κάπως και μας χάρισε την ατάκα του Μουντιάλ!

Έγραψε λοιπόν: «Το ποδόσφαιρο είναι ένα απλό παιχνίδι, όπου 22 παίκτες κυνηγούν μία μπάλα για 82 λεπτά, όμως οι Γερμανοί βλέπουν έναν παίκτη τους να αποβάλλεται, επομένως 21 παίκτες κυνηγούν μια μπάλα για 13 λεπτά και στο τέλος οι Γερμανοί με κάποιο γαμ….νο τρόπο κερδίζουν!».

Football is a simple game, 22 men chase the ball for 82 minutes and the Germans get a player sent off so 21 men chase the ball for 13 minutes and at the end the Germans somehow fucking win.