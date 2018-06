Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018: Τρόμος στον αέρα για τους παίκτες της Σαουδικής Αραβίας (pics)

Εκπρόσωπος της Rosaviatsya, ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί το περιστατικό στο αεροσκάφος που μετέφερε την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στο Ρόστοφ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τη Rosaviatsya, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της προσγείωσης υπήρξε μια σύντομη πυρκαγιά σε έναν από τους κινητήρες, αλλά η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με τους δύο κινητήρες σε λειτουργία και δεν υπήρχε απειλή για την ασφάλεια των επιβατών.

«Η Rosaviatsya θα διερευνήσει τους λόγους γι αυτό το ατύχημα με όλα τα συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας που παρήγαγε τον κινητήρα», δήλωσε στο Interfax εκπρόσωπος της Rosaviatsya.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σαουδικής Αραβίας προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ρόστοφ, αργά το βράδυ της Δευτέρας, μετά από μια πυρκαγιά του κινητήρα στο αεροπλάνο.

Τα βίντεο στα social media εμφάνισαν την φωτιά που είχε ένας από τους κινητήρες προκάλεσε πυρκαγιά, αλλά ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας Rossiya αρνήθηκε ότι είχε συμβεί πυρκαγιά και είπε ότι αυτό συνέβη εξαιτίας …παγίδευσης σμήνους πουλιών.

Η ομάδα ταξίδεψε με Rossiya Airbus A319 από την Αγία Πετρούπολη στο Ρόστοφ, όπου πρόκειται να παίξει το δεύτερο αγώνα του πρώτου ομίλου εναντίον της Ουρουγουάης την Τετάρτη.

Καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε για προσγείωση «υπέστη βλάβη με μία από τις μηχανές του, με πουλιά να παγιδεύονται», ανέφερε ένας εκπρόσωπος των αεροπορικών εταιρειών της Rossiya. Οι αναφορές πυρκαγιάς σε έναν από τους κινητήρες ήταν λανθασμένες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Τίποτα δεν απείλησε την ασφάλεια των επιβατών, η προσγείωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε κατά τρόπο συνηθισμένο, χωρίς να ακουστεί καμία προειδοποίηση κατά τη διάρκεια της προσγείωσης».

«Όλοι οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας είναι ασφαλείς, μετά από μια τεχνική βλάβη σε μία από τις μηχανές αεροπλάνων ... και τώρα κατευθύνονται με ασφάλεια στο ξενοδοχείο τους», ανέφερε η ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας στο Twitter.

