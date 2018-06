Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018: Τσετσένοι φίλαθλοι γλύκαναν τον Σαλάχ με τούρτα 100 κιλών (pics)

Όχι μόνο επειδή δεν συμμετείχε στον αγώνα της πρεμιέρας της εθνικής Αιγύπτου μετά τον τραυματισμό του στον τελικό του Champions League, αλλά και επειδή είδε και την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα από την Ουρουγουάη (1-0) την Παρασκευή (15/6). Μία όμορφη κίνηση από Τσετσένους φιλάθλους, όμως ήρθε για να γλυκάνει λίγο τον σταρ της Λίβερπουλ σε αυτή την πικρή στιγμή. Η έκπληξη που του επεφύλασσαν οι Τσετσένοι φίλαθλοι ήταν... μία τούρτα γενεθλίων στα χρώματα της εθνικής Αιγύπτου και βάρους 100 κιλών!

Ο Σαλάχ που σημείωσε 44 γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αντίκρυσε την τούρτα έκπληξη με την άφιξη της αποστολής της Αιγύπτου στο ξενοδοχείο στην Γκρόζνι, μετά την ήττα από την Ουρουγουάη.

Ο «Φαραώ» χαμογέλασε και αγκάλιασε τους συμπαίκτες του πριν αυτοί του τραγουδήσουν, πρώτα στα Αγγλικά και μετά στα Αραβικά το "Happy Birthday". Aφού έσβησε τα 26 κεράκια, ο Σαλάχ επέστρεψε στο δωμάτιό του ικανοποιημένος. Εξάλλου, όλα δείχνουν πως υπολογίζεται για τα δύο επόμενα παιχνίδια της Αιγύπτου, με Ρωσία και Σαουδική Αραβία.

Ο Αργεντινός τεχνικός της Αιγύπτου, Εκτορ Ραούλ Κούπερ, αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ απέναντι στην Ουρουγουάη, από φόβο για κάποια υποτροπή του τραυματισμού του στον ώμο. Οπως προκύπτει, όμως ο Σαλάχ θα βρίσκεται στην ενδεκάδα στον αγώνα της Τρίτης (19/6), όταν η Αίγυπτος θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα του Μουντιάλ, Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη.

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ ήταν ο μεγάλος άτυχος του τελικού του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Κίεβο στις 26 Μαΐου, όταν τραυματίστηκε στον ώμο μετά από παρατεταμένο μαρκάρισμα από τον Σέρχιο Ράμος και αποχώρησε στο 30ο λεπτό.

