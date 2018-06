Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018: Η αντίδραση του Σαλάχ στο γκολ της Ουρουγουάης (video)

Ο Μοχάμεντε Σαλάχ δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στην πρεμιέρα της Αιγύπτου στο Μουντιάλ αλλά έζησε με τον δικό του τρόπο το παιχνίδι με την Ουρουγουάη από τον πάγκο.

Χαρακτηριστική ήταν και αντίδραση του όταν ο Χιμένες λύτρωσε τους Ουρουγουανούς στο 90'. Ο άσος της Λίβερπουλ που δεν γιόρτασε όπως θα ήθελε τα γενέθλια του, έδειξε την απογοήτευση του όταν είδε την κατάληξη της φάσης.

Δείτε:

Look at poor Mo Salah ? after Uruguay scored pic.twitter.com/CJu3ilvW9a