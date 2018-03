Ο διεθνής άσος πέρασε σαν αλλαγή στο ματς, αλλά μόλις έξι λεπτά αργότερα, αναγκάστηκε να αποχωρήσει, καθώς υπέστη σοβαρή ζημιά στο γόνατό του και μάλιστα αναμένεται να μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο Φερνάντο Γκάγκο σε μία προσπάθειά του να πασάρει, το δεξί του γόνατο «κόλλησε» στο χορτάρι και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ρήξη χιαστών. Αυτό σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για έξι με οκτώ μήνες, την στιγμή που ο παίκτης φώναζε στους γιατρούς να τον αφήσουν να παίξει στο κρίσιμο ματς της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Δείτε…

After coming on at HT, Fernando Gago had to come out injured after twisting his knee. Terrible history of knee injuries. #Argentina #ARGPER pic.twitter.com/kKYKrfacvd