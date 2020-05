Αμαντού: Για πάντα στην καρδιά μου ο Θεσπρωτός

Onsports Team

Με αφορμή τον ένα χρόνο από την μεγαλειώδη άνοδο του Θεσπρωτού, ο Αμαντού Κασαράτε στέλνει μήνυμα μέσω του “Theball” στους φιλάθλους της ομάδας, από την Αγγλία όπου βρίσκεται:

Αγαπητοί φίλοι του Θεσπρωτού,

Ελπίζω ότι όλοι είναι καλά και ασφαλείς σε αυτές τις άνευ προηγουμένου εποχές με τον Covid-19.

Μοιάζει ακόμα σαν ένα όνειρο αυτό που πετύχαμε πέρυσι κερδίζοντας την άνοδο στη Football League. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, υπήρξε αίμα, ιδρώτας και δάκρυα, αλλά άξιζε τον κόπο στο τέλος.

ια να γράψουμε ιστορία και να δώσουμε στους ξεχωριστούς φιλάθλους του Θεσπρωτού μια αξέχαστη ανάμνηση.

Γι΄αυτό θα είναι πάντα ο Θεσπρωτός στην καρδιά μου. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν ακόμη καλύτερες μέρες για να έρθουν και να γραφτεί περισσότερη ιστορία.

Θερμούς χαιρετισμούς

Amadou Kassaraté

Dear Friends of Thesprotos,

I hope everyone is well and safe in these unprecedented times with the Covid-19.

It still feels like a dream what we achieved this time last year by gaining promotion to the football league.

Through the season, there was blood, sweat and tears but it was all worth it at the end. To make history and give the special Thesprotos fans an unforgettable memorym.

This will forever place Thesprotos in my heart. I am sure there are even better days to come and more history to be made.

Kind Regards

Amadou Kassaraté