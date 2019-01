Πήραν Ντόση τα Τρίκαλα

View this post on Instagram

Την άμεση μεταγραφή του 26χρονου Γιάννη Ντόση ανακοινώνει η ΠΑΕ ΑΟ Τρίκαλα. Ο γνώριμος στον Θωμά Γράφα από τον Πιερικό, αριστεροπόδαρος αριστερός μπακ, γεννηθείς στις 24/10/1992, αποτελεί το νέο απόκτημα της ομάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ταλαντούχος μπακ έκανε τα πρώτα του βήματα στην Καβάλα και στη συνέχεια στην ΑΠΕ Λαγκαδά, στην Πύδνα Κίτρους, στο ΝΠΣ Βόλο και στον Αγροτικό Αστέρα, την τελευταία του ομάδα. #side_back #neametagrafi #Trikala_Power #Welcome_Γιάννης_Ντόσης #transfer @giannis.dosis