Ανακοίνωση της Λιόν για τη τραγωδία στη Ρουμανία: Θα αποδοθεί φόρος τιμής κατά τη διάρκεια του αγώνα

Η αντίδραση της Λιόν στην τραγωδία που χτύπησε τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα.

Η Λιόν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και των οικογενειών των θυμάτων, σημειώνοντας πως θα τιμήσει τους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Όσα αναφέρει:

«Η Ολυμπίκ Λιόν εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ μετά την τραγική απώλεια πολλών φιλάθλων του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη.

Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες που δίνουν αυτή τη στιγμή τη μάχη τους. Θα αποδοθεί φόρος τιμής στη μνήμη τους κατά τη διάρκεια του αγώνα Λιόν – ΠΑΟΚ στις 29 Ιανουαρίου στο Groupama Stadium».