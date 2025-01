Ολυμπιακός – Καραμπάγκ: Εκπλήξεις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα – Η ώρα και το κανάλι

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται το «τρίποντο», προκειμένου να φτάσει στους 15 βαθμούς και στην συνέχεια θα περιμένει τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων για να μάθει αν θα βρεθεί στο πρώτο… κομμάτι του ταμπλό.

Οι Μπιανκόν και Πιρόλα επιστρέφουν στην ενδεκάδα, με τον δεύτερο να παίζει στα αριστερά της άμυνας, ενώ βασικός ξεκινά και ο Βέλντε στα εξτρέμ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Καραμπάγκ! / Our line-up for today’s match against Qarabağ! ?⚪️#Olympiacos #OLYQAR #UEL pic.twitter.com/iL4j5BxD1u