Παναθηναϊκός AKTOR: Ανυπόμονος για το Final Four της Euroleague ο Λεσόρ – «Χρειαζόμαστε τον κόσμο»

Ο Γάλλος σέντερ του «τριφυλλιού», ο οποίος είναι μέλος της κορυφαίας πεντάδας της σεζόν, απάντησε σε τρεις γρήγορες ερωτήσεις στην κάμερα της Euroleague.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ματίας Λεσόρ:

Για το ότι βρέθηκε στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους με ψήφισαν και με βοήθησαν να πετύχω».



Για το ότι είναι το πρώτο του Final-4: «Θα είναι ένα τεράστιο γεγονός. Δεν μπορώ να περιμένω για να το ζήσω».



Για την στήριξη που δείχνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού: «Τους ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω πως είναι δύσκολο να βρουν εισιτήρια και μέρος για να μείνουν, αλλά τους χρειαζόμαστε εκεί, χρειαζόμαστε την στήριξη τους».

3 quick questions with @ThiasLsf prior to the Berlin #F4GLORY?



A great moment for him after being included in the All-EuroLeague fist team of the season and looking forward to his first Final Four?@paobcgr pic.twitter.com/krNzIZ3bxh