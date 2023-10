Europa League, Αντίπαλοι ΑΕΚ: «Έδεσε» Μιτόμα η Μπράιτον

Ο Ιάπωνας μεσοεπιθετικός αποτελεί ένα από τα βασικά… όπλα της αγγλικής ομάδας και οι δύο πλευρές είχαν επικοινωνία το τελευταίο διάστημα, ούτως ώστε να συζητήσουν το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους.

Έτσι, την Παρασκευή (20/10) οι «γλάροι» ανακοίνωσαν πως οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τον παίκτη να λαμβάνει αύξηση στις οικονομικές του απολαβές.

Kaoru Mitoma has signed a new long-term contract that runs until June 2027! ✍️

Μάλιστα, ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, προπονητής της αντιπάλου της ΑΕΚ, χαρακτήρισε σπουδαία την παραμονή του παίκτη, ο οποίος τη φετινή σεζόν έχει γράψει 11 εμφανίσεις σ’ όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πετύχει 3 τέρματα και μοιράζοντας 4 ασίστ.

We can't wait for more of this ?@kaoru_mitoma x @OfficialBHAFC pic.twitter.com/OBKHUrtE05