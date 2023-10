Europa League: Σοβαρά επεισόδια στη Μασσαλία μεταξύ οπαδών της Μαρσέιγ και της Μπράιτον

Το απόγευμα της Πέμπτης (05/10) στις 19:15 το «Βελοντρόμ» θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση των Μασσαλών με τους «Γλάρους» για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League στον δεύτερο όμιλο, όπου μετέχει και η ΑΕΚ.

Το «παρών» στο γαλλικό γήπεδο αναμένεται να δώσουν 3.000 οπαδοί των Βρετανών, με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη ανησυχία στην τοπική Αστυνομία, καθώς υπάρχει φόβος μεγάλης έντασης.

04.10.2023, Brighton??????? vs Marseille??

info Marseille: we are looking for contact all evening he refuses when entering their bar and moves around while being escorted by the police https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/zJfs15hPfT