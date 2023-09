Η κεφαλιά-οβίδα του Σιντιμπέ στο Μπράιτον-ΑΕΚ κορυφαίο γκολ της πρεμιέρας

Το γκολ του Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, με το οποίο άνοιξε ο δρόμος για τον θρίαμβο της ΑΕΚ κόντρα στη Μπράιτον, αναδείχθηκε το καλύτερο γκολ της 1ης αγωνιστικής για τη φάση των ομίλων του Europa League, επειτα από ψηφοφορία.

«Ένα από τα καλύτερα γκολ που θα δείτε. Η κεφαλιά του Τζιμπρίλ Σιντιμπέ κόντρα στη Μπράιτον κερδίζει το γκολ της αγωνιστικής», έγραψε χαρακτηριστικά η UEFA στη δημοσίευσή της στο Χ (πρώην Twitter).

One of the best you'll see ?



? Djibril Sidibé's booming header against Brighton wins #UEL Goal of the Week ?@Heineken || #UELGOTW pic.twitter.com/91t1wa6b8q