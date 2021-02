Ολυμπιακός: Θυμήθηκε το έπος του Λονδίνου (photos+video)

Τότε, που ο Ελ Αραμπί με γκολ λίγο πριν το φινάλε έστελνε τους οπαδούς των Πειραιωτών στα ουράνια και την ομάδα του στους «16» του Europa League.

Οι Πειραιώτες υπενθύμισαν το γεγονός με ανάρτησή τους στα social media. «27/2/20 - 27/2/21 Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την θρυλική βραδιά του Λονδίνου», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Δείτε το ποστάρισμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ:

#Throwback: 27/2/20 - 27/2/21 Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την θρυλική βραδιά του Λονδίνου! Θυμηθείτε τα γκολ της ιστορικής νίκης-πρόκρισης απέναντι στην Άρσεναλ! / Remember our legendary goals against Arsenal, on this day last year, that gave us a historic qualification! pic.twitter.com/VvmHLSldTp