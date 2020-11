ΠΑΟΚ - Αϊντχόφεν: Έρχεται μισή στην Θεσσαλονίκη - Με παίκτες της ακαδημίας (photos+videos)

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει ο Ρότζερ Σμιντ στην Αϊντχόφεν για την «μάχη» της Πέμπτης (5/11) με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, καθώς ο κορονοϊός έχει «γονατίσει» την PSV. Οκτώ ποδοσφαιριστές έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό, ενώ τέσσερις αντιμετωπίζουν τραυματισμούς.

Την Τετάρτη (4/11) θα «πετάξει» για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης η αποστολή της Αϊντχόφεν και ο Ρότζερ Σμιντ ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται στην… λίστα για την αναμέτρηση με τον «Δικέφαλο του Βορρά». Ο τεχνικός ηγέτης των Ολλανδών έχει πάρα πολλές απουσίες για να διαχειριστεί.

Συγκεκριμένα, οι Γκάκπο, Ντάμφρις, Ντελάνγκε, Μπάουμγκαρτλ, Χέντρικ, Μίλερ, Πιρόε και Φίρχεφερ αναγκάστηκαν να μείνουν στην… βάση τους, καθώς έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ενώ εκτός πλάνων είναι και οι Φαν Γκίνκελ, Γκούτι, Ρομέρο και Ομπίσπο, οι οποίοι είναι τραυματίες.

Αντίθετα, στην αποστολή βρίσκονται τα ονόματα των Ροζάριο, Τεζέ και Ζαχάβι. Μάλιστα, οι δύο τελευταίοι είχαν ταλαιπωρηθεί στο προηγούμενο ταξίδι της PSV στην Κύπρο για την αναμέτρηση με την Ομόνοια, αλλά τους είχε απαγορευτεί η είσοδος, καθώς δεν είχαν περάσει πολλές μέρες από την ίασή τους από τον κορονοϊό.

Παράλληλα, ο Ρότζερ Σμιντ συμπεριέλαβε στην αποστολή και τέσσερις παίκτες της Ακαδημίας και συγκεκριμένα τους Κιόλο, Σαϊμπαρί, Λεντέσμα και Τόμας. Συγκεκριμένα, στην 19μελή αποστολή της Αϊντχόφεν μετέχουν οι: Εμβογκό, Ούνερσταλ, Μποσαλί, Μαχ, Τεζέ, Φελίπε, Ροζάριο, Σανγκαρέ, Ιατάρεν, Φάιν, Τζούνιορ, Γκέτσε, Τόμας, Κιόλο, Λεντέσμα, Ζαχάβι, Μαλέν, Μαντουέκε και Σαϊμπαρί.

