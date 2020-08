Europa League: Και τώρα… οι τέσσερις τους – Το πρόγραμμα των ημιτελικών (videos)

Γεμάτο συγκινήσεις ήταν το δεύτερο βράδυ του Final-8 του Europa League, κυρίως λόγω της δύσκολης πρόκρισης της Σεβίλλης στον ημιτελικό, αφού τα… χρειάστηκε απέναντι στη Γουλβς. Οι Ισπανοί «λυτρώθηκαν» από το γκολ του Οκάμπος στο 88’ της αναμέτρησης και με το τελικό 1-0 πήραν το εισιτήριο για τους «4», για έκτη φορά στην ιστορία τους, και εκεί θα συναντήσουν τη Μάντσετερ Γιουνάιτεντ.

Οι Ανδαλουσιάνοι τις πέντε προηγούμενες φορές που έφτασαν στην τετράδα, πέρασαν στον τελικό κι όχι μόνο αυτό αλλά κατέκτησαν και το τρόπαιο. Στον αντίποδα, η Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ έχει να επιδείξει την κατάκτηση του τροπαίου το 2017, αφού στη δική της «χρυσή» εποχή μεσουρανούσε στο Champions League. Από άποψη ονομάτων, βέβαια, ο ημιτελικός της Κυριακής (16/08) που θα γίνει στο γήπεδο της Κολωνίας στις 22:00 ανάμεσα στη Σεβίλλη και τους Άγγλους είναι ίσως ο πιο δυνατός από τους δυο.

Στον ημιτελικό της Δευτέρας (17/08), που θα γίνει στο Ντίσελντορφ επίσης στις 22:00, θα αναμετρηθούν η Ίντερ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι Ουκρανοί έκαναν μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον προημιτελικό και διέλυσαν 4-1 τη Βασιλεία, δείχνοντας πως είναι σε τρομερή κατάσταση. Η Σαχτάρ πέρασε για τέταρτη φορά στην ιστορία της στα ημιτελικά, ενώ έχει να επιδείξει και την κατάκτηση του τροπαίου το 2009.

Στον αντίποδα, οι «νερατζούρι» έχουν μετά από πάρα πολλά χρόνια την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο και δεδομένα δεν θα την… σπαταλήσουν έτσι εύκολα. Ναι μεν το Europa League δεν είναι εφάμιλλο του Champions League, που ήταν κι ο τελευταίος ευρωπαϊκός τίτλος που κατέκτησε η Ίντερ το 2010, όμως δεν παύει να είναι ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Τον οποίο μάλιστα η ομάδα από το Μιλάνο έχει κατακτήσει τρεις φορές στο παρελθόν (1991, 1994, 1998) ενώ έφτασε στον τελικό και το 1997 αλλά ηττήθηκε…

Σε κάθε περίπτωση, οι νικητές των δυο ημιτελικών που θα γίνουν Κυριακή και Δευτέρα, θα δώσουν ραντεβού για τις 21 Αυγούστου στο γήπεδο της Κολωνίας. Εκεί στις 22:00 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τελικός του Europa League για τη φετινή σεζόν και θα αναδειχθεί ο νέος τροπαιούχος όπου όποιος κι αν είναι αυτός θα γευτεί ξανά την ίδια επιτυχία που έχει γευτεί και στο παρελθόν καθώς οι τέσσερις ομάδες έχουν κατακτήσει τουλάχιστον από μια φορά το τρόπαιο…

? The path to glory...



Your ideal final is _______ vs _______ ?#UEL pic.twitter.com/wzyA8FPqba