ΠΑΟΚ: Η UEFA θυμήθηκε τη γκολάρα του Βιεϊρίνια με την Μπριζ (video)

Μια ανάμνηση από τον Αντρέ Βιεϊρίνια είχε σήμερα η UEFA. Η επίσημη σελίδα του Europa League ανάρτησε βίντεο από το 2010 όταν ο Πορτογάλος άσος του ΠΑΟΚ είχε πετύχει ένα σπάνιας ομορφιάς τέρμα κόντρα στην Κλαμπ Μπριζ στους ομίλους της διοργάνωσης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την σειρά της απάντησε στο συγκεκριμένο ποστάρισμα τονίζοντας: «Κάνει και σήμερα τέτοια χτυπήματα».

Δείτε παρακάτω το ποστάρισμα της UEFA:

? Flashback to THIS Vieirinha strike for @PAOK_FC in 2010! #UEL | #FlashbackFriday pic.twitter.com/heGjyivbeb

Και αυτή του ΠΑΟΚ:

He still does this kind of strikes! @EuropaLeague #TheLeader #PAOK https://t.co/bk8QT8YMjb