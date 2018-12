ΠΑΟΚ: Το μήνυμα του Ζαμπά για τον αποκλεισμό (photo)

View this post on Instagram

Infelizmente não foi como esperávamos. Agora é seguir em frente. Deus tem grandes propósitos para todos nós e seus planos, darão certo. Que tenhamos fé e coragem para conquistar tudo que almejamos e seremos muito felizes. MUITO OBRIGADO pelo apoio e atmosfera nessa noite. ????⚽️?