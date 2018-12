Τσέλσι-ΠΑΟΚ: Έπαθαν πλάκα οι Άγγλοι με τον κόσμο του Δικεφάλου (photos+videos)

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 στο Στάνφορντ Μπριτζ ωστόσο σε κανένα λεπτό της συνάντησης δεν ένιωσε πως έπαιζε μακριά από το «σπίτι» του. Αιτία; Οι φίλαθλοι της ομάδας που βρέθηκαν στο λονδρέζικο γήπεδο.

Ο κόσμος της ομάδας στήριξε τις προσπάθειες των παικτών του Λουτσέσκου σε όλη την διάρκεια του αγώνα, φώναζε ρυθμικά, έδινε τον παλμό σε ένα... κρύο γήπεδο, κερδίζοντας τον θαυμασμό πολλών Άγγλων φιλάθλων.

Αρκετοί μάλιστα αποθέωσαν τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στο Twitter, αφού δεν πίστευαν πως συνεχίζουν να τραγουδούν παρά το εις βάρος τους σκορ.

PAOK fans in good voice before the game. Let’s see what they are like after 90 minutes v @chelseafc pic.twitter.com/1ya8V7K72T