Ολυμπιακός: Με 20 ποδοσφαιριστές στο Λουξεμβούργο

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού, για το παιχνίδι της Πέμπτης με αντίπαλο την Ντουντελάνζ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Europa League.

Την αποστολή απαρτίζουν 20 ποδοσφαιριστές, με τον Πέδρο Μαρτίνς να αφήνει εκτός τους Μεριά, Τσιμίκα (τιμωρημένος), Χασάν και Μάνο (εκτός ευρωπαϊκής λίστας).

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Ντουντελάνζ. / The squad players selected ahead of the match against @F91Diddeleng. ?⚪️⚽️ #olympiacos #UEL #DUDOLY #squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/DpR2c6mpiK