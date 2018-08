Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την ρεβάνς με την Μπέρνλι στην Αγγλία, με φόντο τους ομίλους του Europa League. Ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε 22 παίκτες στην αποστολή παίρνοντας μαζί τους και τα τελευταία αποκτήματα, Μεριά, Νάτχο, Γκιγέρμε και Χασάν. Αντίθετα, ο Φελίπε Πάρντο έμεινε εκτός παρότι έπαιξε βασικός την Κυριακή (26/8) απέναντι στον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά η αποστολή: Γιαννιώτης, Χουτεσιώτης, Σκαφίδας, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Χριστοδουλόπουλος, Γκιλιέρμε, Βρουσάι, Ποντένσε, Γκερέρο, Ανσαριφάρντ, Χασάν.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς της Πέμπτης (30/8) κόντρα στην Μπέρνλι, για τα play-off του UEFA Europa League. / The players selected for the 2nd leg of @EuropaLeague play-off round (Thursday 30/8) vs @BurnleyOfficial.#olympiacos #UEL #BurOly #squadlist pic.twitter.com/8KA99KgsQz