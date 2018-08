Το μήνυμα της Μπέρνλι για τους αγώνες με Ολυμπιακό (photo)

Η Μπέρνλι θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα πλέι όφ του Europa League. Η αγγλική ομάδα ανέβασε μία φωτογραφία της Ακρόπολης στο twitter, γράφοντας « η ευρωπαϊκή περιοδεία συνεχίζεται» και ο Ολυμπιακός απάντησε στους Άγγλους με το εξής: «τα λέμε στην Αθήνα».

Δείτε το μήνυμα:

See you in Athens!