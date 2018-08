Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα για Λουκέρνη

Χωρίς εκπλήξεις είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για την πρώτη αναμέτρηση με την Λουκέρνη στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League.

O Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε στο βασικό σχήμα τους Γιαννιώτη, Ελαμπντελαουί, Ρόντερικ, Βούκοβιτς, Τσιμίκα, Μπουχαλάκη, Καμαρά, Χριστοδουλόπουλο, Ποντένσε, Φορτούνη και Γκερέρο.

