ΠΑΟΚ: Βγαίνουν τα εισιτήρια με Φιορεντίνα

Οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν τους «βιόλα» την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου στο πλαίσιο των ομίλων της δεύτερης τη τάξει εθνικής κατηγορίας και η ΠΑΕ ανακοίνωσε τον τρόπο διάθεσης και τις λεπτομέρειες για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στην γειτονική χώρα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016, θα ξεκινήσει η διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα Φιορεντίνα-ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 (τοπική) στο γήπεδο Artemio Franchi.

Τα εκδοτήρια της Τούμπας θα λειτουργούν με το ακόλουθο ωράριο:

Δευτέρα 14.11.2016 έως και την Παρασκευή 18.11.2016 από τις 09:00 μέχρι τις 17:00

Σάββατο 19.11.2016 από τις 09:00 μέχρι τις 15:00

Δευτέρα 21.11.2016 εώς Τρίτη 22.11.2016 από τις 09:00 μέχρι τις 17:00

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι εξής:

First category tickets: 60€ (μόνο για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας σε Σουίτες, VIP και Θ1)

Fans gate tickets: 20€

Όσοι κάτοικοι εξωτερικού επιθυμούν να κάνουν αγορά εισιτηρίου θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο παρακάτω mail: fiorentina@paokfc.gr, από το οποίο θα λάβουν απαντητικό mail με όλες τις απαραίτητες οδηγίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά. Όσον αφορά τη διαδικασία παραλαβής εισιτηρίων θα ειδοποιηθούν με mail. Να διευκρινίσουμε ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων εισιτηρίων.

Δεδομένης της ιταλικής νομοθεσίας και των κανονισμών της Φιορεντίνα για την διάθεση και τον έλεγχο των εισιτηρίων, οφείλουμε εκ των προτέρων να διευκρινίσουμε τα εξής:

H αγορά του εισιτηρίου προϋποθέτει την επίδειξη ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φιλάθλου

Η αγορά του εισιτηρίου αποτελεί ταυτόχρονη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης του εισιτηρίου

Ο φίλαθλος αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι το εισιτήριο του αγώνα είναι αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν θα το μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την Ιταλική νομοθεσία τα δηλωθέντα στοιχεία του φιλάθλου θα δοθούν στην αντίπαλη ομάδα προκείμενου αφενός να γίνεται ταυτοποίηση του εισιτηρίου κατά την είσοδο του φιλάθλου στο γήπεδο της Φιορεντίνα ταυτόχρονα με την επίδειξη της ταυτότητας ή του διαβατηρίου και αφετέρου να ενεργοποιηθούν στη βάση δεδομένων των εισιτηρίων της αντίπαλης ομάδας.

Σε περίπτωση άρνησης του φιλάθλου, η γηπεδούχος ομάδα έχει το δικαίωμα να μην του επιτρέψει την είσοδο στο γήπεδο και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δε φέρει καμία ευθύνη και ως εκ τούτου δεν επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου είτε από τη διοργανώτρια ομάδα είτε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένη να συμπληρώσει μια λίστα όπως η ακόλουθη και στην οποία θα αναγράφονται όλα τα εισιτήρια των φιλάθλων μας με τα στοιχεία τους. Η προαναφερόμενη λίστα θα πρέπει να παραδοθεί στην αντίπαλη ομάδα στις 23/11/2016 δηλαδή μια ημέρα νωρίτερα από τη διεξαγωγή του αγώνα. Η διοργανώτρια ομάδα ενεργοποιεί τα πωληθέντα εισιτήρια εισάγοντας τα στοιχεία της λίστας στη βάση δεδομένων της.

Sector Row Seat Surname Name Date of Birth Gender Place of Birth ID-Passport

OSPITI 2 23 1

OSPITI 2 23 10

OSPITI 2 23 11

OSPITI 2 23 12

OSPITI 2 23 13

OSPITI 2 23 14

Να σημειωθεί πως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν θα διαθέσει εισιτήρια στην Ιταλία, εκτός εκείνων που έχουν αγοραστεί μέσω mail (λόγω της υποχρέωσης επιστροφής των εισιτηρίων στην Φιορεντίνα την προηγούμενη του αγώνα) και ως εκ τούτου θα καταστεί αδύνατη η είσοδος στο γήπεδο σε όσους δεν έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία».