Euro 2024: Η Τουρκία πήρε θέση για το βίντεο που διέρρευσε με πρωταγωνιστή τον Γκιουλέρ

Τον γύρο του διαδικτύου έκανε ένα βίντεο από την Κυριακάτικη (23/6) προπόνηση της Τουρκίας με πρωταγωνιστές τους Βιτσέντσο Μοντέλα και τον Αρντά Γκιούλερ.

Αμέσως τα σενάρια άρχισαν να κάνουν λόγο για φραστικό επεισόδιο όταν το πρόγραμμα ήταν σε εξέλιξη, με τον Ιταλό προπονητή να απομακρύνει τον νεαρό άσο από τους συμπαίκτες του και στη συνέχεια να τον στέλνει να προπονηθεί μόνος του.

I'm hearing Turkey coach took Arda's jersey and sent him to train alone before Czechia game. It's unacceptable if it's true. pic.twitter.com/j4ZjJeXbGI