Euro 2024: Χάνει Ελλάδα και Γαλλία ο Μπέργκχαους για την Ολλανδία

Συγκεκριμένα, ο Στίβεν Μπέργκχαους δεν θα δώσει το «παρών» στην αποστολή των «οράνιε», παρά το γεγονός πως ήταν στις αρχικές κλήσεις του Ομοσπονδιακού προπονητή για τα κρίσιμα ματς με την Γαλλία, την Παρασκευή (13/10) και την Ελλάδα, τη Δευτέρα (16/10) στην «OPAP Arena».

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός του Άγιαξ ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού, με αποτέλεσμα να μένει εκτός «μάχης» απέναντι στους «μπλε» και την «γαλανόλευκη». Για τον λόγο αυτό, τη θέση του πήρε ο Ίαν Μάατσεν.

Ο 31χρονος άσος της Τσέλσι δεν είναι στα άμεσα πλάνα του Ρόναλντ Κούμαν, κάτι που φάνηκε και στα δύο τελευταία ματς της Ολλανδίας, καθώς δεν πήρε λεπτά συμμετοχής, ενώ η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα των «οράνιε» ήταν τον Μάρτιο απέναντι στο Γιβραλτάρ.

Ian Maatsen will join Oranje's training camp starting later today. He replaces the injured Steven Berghuis.



Wishing you a speedy recovery, Steven. ?#NothingLikeOranje pic.twitter.com/M6cTfWaSAK