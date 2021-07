Euro 2020: Τα σχόλια του αγγλικού Τύπου - «Ψηλά το κεφάλι» γράφουν οι Άγγλοι (photos)

Onsports Team

Αυτά είναι τα συναισθήματα που εκφράζονται από τον αγγλικό Τύπο αναφερόμενος στον χθεσινό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020 και την αποτυχημένη προσπάθεια των παικτών του Σάουθγκεϊτ να κατακτήσουν το τρόπαιο.

"Oh no! Not again", (Ωχ όχι. Όχι πάλι) είναι η αναφορά της Mirror Sport, η οποία κάνει αναφορά στην κατάρα των πέναλτι. «Το αγγλικό όνειρο τελείωσε και η κατάρα των πέναλτι χτύπησε και πάλι, όμως τα νεαρά Λιοντάρια του Σάουθγκέιτ ένωσαν το έθνος», προσθέτει μετά τον τίτλο.

«Εμφραγμα», κάνει λόγο η Guardian έχοντας μια φωτογραφία με απογοητευμένους τους Άγγλους διεθνείς, «αυτό πρόκειται να πονέσει», είναι το σχόλιο της Telegraph.

Με αισιόδοξο «μάτι» βλέπει το χθεσινό αποτέλεσμα στον τελικό η Metro και η Sun. «Τα λιοντάρια, μας έκαναν υπερήφανους», αναφέρει η πρώτη με μια φωτογραφία του Σάουθγκεϊτ με τον Σάκα που έχασε το τελευταίο πέναλτι.

«Η υπερηφάνεια των Λιονταριών», είναι το σχόλιο της δεύτερης και προσθέτει: «Η Αγγλία έχασε στα πέναλτι ξανά, αλλά μην σας νοιάζει παιδιά, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι τον επόμενο χρόνο».

Δείτε τα πρωτοσέλιδα στο παρακάτω άλμπουμ: