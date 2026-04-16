ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Το μήνυμα Νίκολιτς για την ρεβάνς - Τι ζήτησε ο Σέρβος

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Το δικό του μήνυμα ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο έστειλε μέσω social media ο Μάρκο Νίκολιτς, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ κάλεσε άπαντες να δείξουν «πίστη και ενότητα», τονίζοντας πως αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα ώστε η ομάδα να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για μια μεγάλη ανατροπή.

Η αποστολή της Ένωσης μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς στον πρώτο αγώνα στο Βαγιέκας είχε γνωρίσει την ήττα με 3-0 και καλείται πλέον να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του UEFA Conference League και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.