Το ΟΑΚΑ και το Παναθηναϊκός - Λανς τη μεγαλύτερη προσέλευση στο σύνολο των προκριματικών!

Highest attendances this summer in all UEFA competitions combined:



58,500 Panathinaikos ?? - Lens ?? (ECL-PO)

54,089 Ajax ?? - Panathinaikos ?? (EL-Q3)

54,010 Ajax ?? - Jagiellonia ?? (EL-PO)

53,590 Ajax ?? - Vojvodina ?? (EL-Q2)

46,827 Galatasaray ?? - Young Boys ?? (CL-PO)…