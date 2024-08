Παναθηναϊκός: Χωρίς τον κορυφαίο σέντερ μπακ της η Λανς στο ΟΑΚΑ – «Μετακομίζει» στη Ρόμα ο Ντάνσο

Οι δύο ομάδες φέρεται να έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία κι ως εκ τούτου ο 25χρονος αμυντικός δεν είναι στην αποστολή για τον αγώνα ρεβάνς των playoffs του Conference League.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρόμα απέκτησε ως δανεικό τον Κέβιν Ντάνσο για την τρέχουσα σεζόν και το επόμενο καλοκαίρι θα καταβάλει την υποχρεωτική ρήτρα των 25.000.000 ευρώ.

??? Kevin Danso to AS Roma, here we go! Final green light arrived by RC Lens for the defender.



Loan with obligation to buy.



€22m fee plus €3m add-ons, package worth €25m with long term deal for the centre back.



Deal verbally agreed working on medical tests to follow. pic.twitter.com/Wk5pVSfAFY