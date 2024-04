Conference League, Άστον Βίλα - Ολυμπιακός: Με φιλοξενούμενους οπαδούς οι ημιτελικοί

Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Ολυμπιακός, καθώς τις επόμενες εβδομάδες θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα στα ημιτελικά του Conference League. Αρχικά, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (02/05) στις 22:00 στο «Villa Park» και μία εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη του Πάσχα (09/05) στις 22:00 θα γίνει η ρεβάνς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Τρίτης (23/04) οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την στήριξη των οπαδών τους στο πρώτο ματς που θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ, μια και εξασφάλισαν περίπου 2.100 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων τους.

Μάλιστα, την Τετάρτη (24/04) η Άστον Βίλα ενημέρωσε πως θα πάρει 1.600 εισιτήρια για τον επαναληπτικό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ακόμα, οι Άγγλοι έδωσαν πληροφορίες για τους οπαδούς τους που θα βρεθούν στο γήπεδο του Ολυμπιακού, ενώ το κάθε εισιτήριο θα κοστίζει 18 λίγες, ήτοι κάτι παραπάνω από 20 ευρώ.

Aston Villa can confirm full ticketing details for our #UECL semi-final second leg away at Olympiacos. ?️