ΠΑΟΚ: Το μυαλό στη Ριέκα

Αναλυτικά:

Αυτοπεποίθηση. Λέξη που θα ακούσετε συχνά από το στόμα του Ράζβαν Λουτσέσκου ως απαραίτητο συστατικό στη νοοτροπία νικητή που θέλει να… χτίσει ο τεχνικός του ΠΑΟΚ. Βασικά κάτι παραπάνω από λέξη. Περισσότερο τρόπος σκέψης και ζωής. Να πιστεύεις στον εαυτό σου και στις δυνατότητές σου.

Η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητη εν όψει του επαναληπτικού με τη Ριέκα κι ο Λουτσέσκου προσπαθεί καθημερινά να την περάσει μέσα από τις προπονήσεις και τη δουλειά που γίνεται στη Νέα Μεσημβρία.

Δουλειά που αφορά την τακτική, την κυκλοφορία της μπάλας, τα τελειώματα και συνολικά την αγωνιστική νοοτροπία που πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ για να πετύχει τους στόχους του εντός κι εκτός συνόρων.

Στην προπόνηση της Κυριακής (22.08) δεν συμμετείχε ο Ροντρίγκο Σοάρες , ο οποίος ξεκίνησε θεραπείες, ενώ κι ο Ίνγκι Ίνγκασον που συνεχίζει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Τη Δευτέρα (23.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:00 στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας

Με την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις, οι εορτάζοντες Τσιγγάρας - Ελ Καντουρί δεν απέφυγαν τον καθιερωμένο διάδρομο ευχών:

We all know what happens when it's your birthday! @OEKaddouri #Tsiggaras #fapes #tunnel #PAOKfamily pic.twitter.com/n7LLpCqoA7