Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Ολυμπιακός – Πάφος: Η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase του Champions League
Οnsports team 17 Σεπτεμβρίου 2025, 19:27
CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Ολυμπιακός – Πάφος: Η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase του Champions League

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα, Ολυμπιακός – Πάφος, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Το… ταξίδι του Ολυμπιακού στα «αστέρια» ξεκινά το απόγευμα της Τετάρτης (17/09).

Η… άμμος στην κλεψύδρα τελείωσε! Η ανυπομονησία των «ερυθρόλευκων» για την επιστροφή τους στην κεντρική σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έφτασε στο τέλος του. Το απόγευμα της Τετάρτης (17/09) στις 19:45 ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του ματς στο Champions League έπειτα από πέντε χρόνια.

Αντίπαλος των Νταμπλούχων Ελλάδας είναι μία «σταχτοπούτα» και η μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων ετών στην Κύπρο, η Πάφος, η οποία την περσινή σεζόν κατέκτησε το παρθενικό πρωτάθλημα στην σύντομη ιστορία της. Μάλιστα, οι Πρωταθλητές της Μεγαλονήσου πραγματοποίησαν εξαιρετική πορεία στα προκριματικά φτάνοντας μέχρι τη League Phase.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα, Ολυμπιακός – Πάφος



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Τρέλα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για Κουγιουμτσίδη - Τον υποδέχθηκαν με λύρες και ποντιακούς χορούς
32 λεπτά πριν Τρέλα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για Κουγιουμτσίδη - Τον υποδέχθηκαν με λύρες και ποντιακούς χορούς
SUPER LEAGUE
Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: Στις καθυστερήσεις πήρε βαθμό η ομάδα του Μαρκόπουλου
1 ώρα πριν Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: Στις καθυστερήσεις πήρε βαθμό η ομάδα του Μαρκόπουλου
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Οι εντυπωσιακοί Βοιωτοί «πάτησαν» τον «Δικέφαλο του Βορρά»
2 ώρες πριν Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Οι εντυπωσιακοί Βοιωτοί «πάτησαν» τον «Δικέφαλο του Βορρά»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved