LIVE Ολυμπιακός – Πάφος: Η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase του Champions League
Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα, Ολυμπιακός – Πάφος, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Το… ταξίδι του Ολυμπιακού στα «αστέρια» ξεκινά το απόγευμα της Τετάρτης (17/09).
Η… άμμος στην κλεψύδρα τελείωσε! Η ανυπομονησία των «ερυθρόλευκων» για την επιστροφή τους στην κεντρική σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έφτασε στο τέλος του. Το απόγευμα της Τετάρτης (17/09) στις 19:45 ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του ματς στο Champions League έπειτα από πέντε χρόνια.
Αντίπαλος των Νταμπλούχων Ελλάδας είναι μία «σταχτοπούτα» και η μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων ετών στην Κύπρο, η Πάφος, η οποία την περσινή σεζόν κατέκτησε το παρθενικό πρωτάθλημα στην σύντομη ιστορία της. Μάλιστα, οι Πρωταθλητές της Μεγαλονήσου πραγματοποίησαν εξαιρετική πορεία στα προκριματικά φτάνοντας μέχρι τη League Phase.