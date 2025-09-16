Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός – Πάφος: Με Ροντινέι η «ερυθρόλευκη» αποστολή, εκτός ο Ζέλσον Μαρτίνς
EUROKINISSI
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 16 Σεπτεμβρίου 2025, 22:52
CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός – Πάφος: Με Ροντινέι η «ερυθρόλευκη» αποστολή, εκτός ο Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ροντινέι θα βρίσκεται στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός – Πάφος της πρεμιέρα στη League Phase του Champions League – Εκτός αποστολής έμεινε ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, υποδεχόμενος την Πάφο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θέλει να δει από τους παίκτες του νοοτροπία νικητή, γνωστοποίησε την αποστολή για το ματς της Τετάρτης (17/09). Σε αυτή βρίσκεται κανονικά ο Ροντινέι, αλλά όχι ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανσερραϊκό.

Να θυμίσουμε ότι εκτός είναι κι ο τιμωρημένος Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με την Μπόντο Γκλιμτ, την περσινή σεζόν.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Το Ολυμπιακός – Πάφος είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (17/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport2HD και το MEGA.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Η ανακοίνωση της «Ένωσης» για την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών στο Αιγάλεω
25 λεπτά πριν ΑΕΚ: Η ανακοίνωση της «Ένωσης» για την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών στο Αιγάλεω
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός – Πάφος: Με Ροντινέι η «ερυθρόλευκη» αποστολή, εκτός ο Ζέλσον Μαρτίνς
47 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Πάφος: Με Ροντινέι η «ερυθρόλευκη» αποστολή, εκτός ο Ζέλσον Μαρτίνς
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Κατανοούμε τη στεναχώρια» - ΠΑΕ και ποδοσφαιριστές ζήτησαν τη στήριξη του κόσμου
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: «Κατανοούμε τη στεναχώρια» - ΠΑΕ και ποδοσφαιριστές ζήτησαν τη στήριξη του κόσμου
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Πέρασε από το Μπιλμπάο η Άρσεναλ, ιστορικό «διπλό» η Σεν Ζιλουάζ
2 ώρες πριν Champions League: Πέρασε από το Μπιλμπάο η Άρσεναλ, ιστορικό «διπλό» η Σεν Ζιλουάζ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved