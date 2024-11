Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ίντερ – Άρσεναλ, Παρί – Ατλέτικο και τις ελληνικές ομάδες

EPA/MICHELE MARAVIGLIA

Onsports Team

Το πρώτο μισό της 4ης αγωνιστικής της League Phase στο Champions League ήταν γεμάτο θέαμα και συνολικά 30 γκολ.

Ανάλογη συνέχεια υπόσχεται το αποψινό (6/11) πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις, με τα Ίντερ – Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν – Ατλέτικο Μαδρίτης να ξεχωρίζουν.

Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη υποδέχεται την Άστον Βίλα, ενώ η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη έχει δύσκολη αποστολή στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την CosmoteTV, ενώ το Ίντερ – Άρσεναλ θα το δείξει «ελεύθερα» και το MEGA.

Στο μπάσκετ, το «μενού» περιλαμβάνει ευρωπαϊκές μάχες τεσσάρων ελληνικών ομάδων.

Για το Basketball Champions League, το Περιστέρι υποδέχεται τη Μανίσα, αναζητώντας την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport4HD.

Ο Άρης υποδέχεται την ισχυρή Βαλένθια, για την 7η αγωνιστική του Eurocup. Οι «κίτρινοι» έχουν ξεκινήσει καμπάνια με τίτλο «We Stand for Valencia, We Share for Valencia» για να στηρίξει οικονομικά την περιοχή της Βαλένθια, μετά τις φονικές πλημμύρες στην περιοχή. Το Άρης – Βαλένθια θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.

Τέλος, για το FIBA Europe Cup, το Μαρούσι υποδέχεται τη Σαμπάχ, αναζητώντας την τρίτη νίκη του, ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει με την Πόρτο στην Πορτογαλία και με νίκη θα «κλειδώσει» την πρώτη θέση στον όμιλο του. Το Μαρούσι – Σαμπάχ θα ξεκινήσει στις 20:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3, ενώ το Πόρτο – ΠΑΟΚ θα αρχίσει στις 20:45 και θα το δείξει το επίσημο κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (06/11):